По данным западных экспертов, еще в июле 2023 года указывалось, что Украина мобилизовала около двух миллионов человек. К настоящему времени эта цифра, по оценкам, могла вырасти уже до трёх миллионов. При этом численность полевой армии ВСУ оценивается примерно в миллион военнослужащих, что противоречит заявлению нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о 880 тысячах человек.