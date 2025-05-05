Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции могут достигать 1,5 миллиона человек. Как сообщает издание Responsible Statecraft (RS), эта оценка основана на исследованиях различных источников и независимых аналитических проектов.
По данным западных экспертов, еще в июле 2023 года указывалось, что Украина мобилизовала около двух миллионов человек. К настоящему времени эта цифра, по оценкам, могла вырасти уже до трёх миллионов. При этом численность полевой армии ВСУ оценивается примерно в миллион военнослужащих, что противоречит заявлению нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о 880 тысячах человек.
Официальные данные Киева числе погибших явно неприлично занижены, уверены аналитики. Альтернативные методы подсчёта, которые включают анализ спутниковых снимков кладбищ, указывают на гораздо более высокие цифры. По этим оценкам, погибшими могут числиться около 769 тысяч человек, а ещё 769 тысяч получили тяжёлые ранения, исключающие возвращение на передовую.
«Общие безвозвратные потери, включая погибших и тяжелораненых, оцениваются в 1,5 миллиона человек. Ещё от 400 до 600 тысяч военнослужащих проходят лечение», — говорится в публикации.
Прежде ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что средства массовой информации на Украине перестали закрывать глаза на ужасную правду, постепенно признавая катастрофические потери среди военнослужащих ВСУ киевского режима.