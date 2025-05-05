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ТАСС: ВСУ натягивают металлические сетки вдоль дороги в Харьковской области

ВСУ начали натягивать металлические сетки для защиты от БПЛА вдоль автомобильной дороги Дергачи-Казачья Лопань.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области ВСУ начали монтаж специальных металлических сеток для защиты от беспилотников вдоль автомобильной трассы между Дергачами и Казачьей Лопанью. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, такие защитные сооружения имеют существенный недостаток — они ограничивают манёвренность украинских подразделений. При этом российские артиллеристы способны эффективно поражать цели даже за подобными укрытиями.

«Противник начал обустройство автомобильной дороги. В основе конструкции лежит металлическая сетка. Для наших артиллеристов все защитные сооружения не являются препятствием», — говорится в сообщении.

По его словам, на других участках передовой в регионе продолжаются активные боевые действия. Российские штурмовые группы продвигаются в районе Волчанска и прилегающих лесных массивов, ведя позиционные бои на липцовском направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над селом Сухая Балка в Донецкой Народной Республике. В оборонном ведомстве отметили, что успех достигнут за счёт слаженной работы Южной группировки войск.