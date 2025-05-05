Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР

«Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях», — заявил руководитель региона.
По его словам, наиболее активно войска продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское в ДНР.
«Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но, тем не менее, мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Пушилин.
Также он отметил серьезные бои в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении.
«Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка», — добавил глава ДНР.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.