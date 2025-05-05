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Пушилин заявил о продвижении российских военных на двух направлениях в ДНР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные продвигаются на Красноармейском и Константиновском направлениях ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях», — заявил руководитель региона.

По его словам, наиболее активно войска продвигаются у населенных пунктов Новое и Торское в ДНР.

«Продолжаются городские бои в населенном пункте Часов Яр. Противник продолжает там еще упираться. Но, тем не менее, мы видим улучшение позиций и расширение зоны контроля со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Пушилин.

Также он отметил серьезные бои в населенном пункте Богатырь на Великоновоселковском направлении.

«Конечно, для нас очень важно, и мы смотрим, каким образом развиваются события, и стараемся поддерживать эти возможности в районе населенного пункта Дзержинск, потому что именно эти районы связаны с обстрелами населенного пункта Горловка», — добавил глава ДНР.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, полное освобождение Курской области от ВСУ создало условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.