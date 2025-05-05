Врач-реаниматолог из Азова погиб в зоне СВО

Прощание с Денисом Левиным пройдет 5 мая. Об этом сообщили в городской администрации.
Денис Левин посвятил более пятнадцати лет своей жизни медицине. Он получил высшее медицинское образование в Ростовском государственном медицинском университете, окончив факультет «Лечебное дело» в 2009 году.
В 2017 году Денис повысил свою квалификацию и стал специалистом в области анестезиологии и реанимации.
Во время специальной военной операции он отправился на передовую, чтобы оказывать помощь раненым солдатам. Денис спас множество жизней российских бойцов. К сожалению, во время выполнения одной из боевых задач он получил смертельное ранение.
Прощание с героем состоится в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кагальник Азовского района. Церемония прощания начнётся в 10:00 5 мая.