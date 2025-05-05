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Российские средства ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 4 американские авиабомбы JDAM и 123 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 управляемые авиационные бомбы JDAM и 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронированных машин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 005 единиц специальной военной автомобильной техники.