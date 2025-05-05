Российские средства ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронированных машин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 005 единиц специальной военной автомобильной техники.