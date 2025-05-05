ВСУ попытались прорваться в Курскую область с нового направления: что происходит

Что известно о попытке прорыва
Противник предпринимает попытки захода на территорию России. Бои зафиксированы около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Подробностями поделился военкор Борис Рожин.
«Пехота в количестве 10 человек ВСУ пытались проникнуть, но наши бойцы нанесли огневое поражение, враг отошел обратно к себе в населенный пункт Рыжевка Сумской области. С обеих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА», — написал Борис Рожин в своем Telegram-канале.
В ходе текущих боевых действий ВСУ нанесли удар по мосту в селе Званное. ВСУ уже не в первый раз атакуют мосты, чтобы попытаться затруднить продвижение ВС РФ. Об этом написал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Сам мост оснащен антидроновыми сетками. Они установлены, чтобы обезопасить объект от ударов с воздуха.
Как ВС РФ отразили атаку
По словам военкора Александра Сладкова, ВС РФ были готовы к новой попытке прорыва. «Мы знали что пойдут. И вели комплексные работы на этом участке границы, не могу писать какие. Но работали заранее, спасибо разведке», — написал он в своем Telegram-канале.
По последним данным, в результате боевых действий российские войска уничтожили установку разминирования УР-77, две инженерные машины разграждения (ИМР) и несколько квадроциклов противника. Об этом заявил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что для атаки ВСУ использовали несколько малочисленных групп. Telegram-канал «Военндело» пишет: «Пехота в количестве 10 человек ВСУ пытались проникнуть, но наши бойцы нанесли огневое поражение, враг отошел обратно к себе в населенный пункт Рыжевка Сумской области».
Зачем ВСУ пошли на такой шаг
Некоторые ресурсы отмечают, что Украина таким образом пыталась показать просто факт движения в сторону РФ. Главное — вызвать фальшивый резонанс, отмечает Telegram-канал «Военная хроника». Там добавили, что событие напоминает по своей тактике недавние действия в Демидовке, расположенной в соседней Белгородской области.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ отчаянно пытаются улучшить свои переговорные позиции. Заметно, что такое произошло после полного освобождения Курской области в апреле.
«Курская область, Курская атомная электростанция, рядом Новгород, выцепить вот этот участок между Курском и Белгородом прямоугольный, если провести по карте… И удерживать этот плацдарм, потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут, или они совсем Украину потеряют», — сказал Колесник «Ленте.ру».