ВСУ попытались прорваться в Курскую область с нового направления: что происходит

«Курская область, Курская атомная электростанция, рядом Новгород, выцепить вот этот участок между Курском и Белгородом прямоугольный, если провести по карте… И удерживать этот плацдарм, потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут, или они совсем Украину потеряют», — сказал Колесник «Ленте.ру».