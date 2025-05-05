В Сумской области начали эвакуацию из городов у границы с Россией

Власти Сумской области Украины объявили срочную эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба, расположенных на северо-востоке региона вблизи границы с Россией.
К местным жителям с призывом выехать в «безопасное место» обратился глава Сумской районной госадминистрации Михаил Мельник, написавший об этом в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Население Белополья — около 6 тыс. человек, Ворожбы — 6,6 тыс. Белополье находится примерно в 13 км от российского поселка Теткино.
В марте областные власти провели обязательную эвакуацию восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района. Она затронула около 500 человек.
Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов 12 марта доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска перешли государственную границу в Курской области и вошли в Сумскую область. 26 апреля во время доклада о полном освобождении Курской области от ВСУ Герасимов уточнил, что российские войска создадут на соседних территориях Украины зону безопасности.
Согласно сводке Минобороны на 5 мая, группировка «Север» нанесла поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка Сумской области.
В конце апреля из-за приближения линии фронта началась принудительная эвакуация в семи селах на востоке Днепропетровской области Украины. Под нее попали жители территорий возле ДНР. Людей попросили взять с собой документы, деньги, лекарства, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.
В ночь на 5 мая мэр Конотопа в Сумской области Артем Семенихин рассказал об уничтожении объекта инфраструктуры в своем городе в результате удара российских войск. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.