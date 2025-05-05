В Сумской области начали эвакуацию из городов у границы с Россией

В конце апреля из-за приближения линии фронта началась принудительная эвакуация в семи селах на востоке Днепропетровской области Украины. Под нее попали жители территорий возле ДНР. Людей попросили взять с собой документы, деньги, лекарства, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.