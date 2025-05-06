Атака украинских БПЛА на российские регионы. Главное

В Пензенской области ПВО сбили 10 БПЛА. «Жертв и разрушений нет», — сообщил глава региона Олег Мельниченко. Последствий после удара дронами ВСУ не зарегистрировали также во Владимирской и Самарской областях. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что вражеский БПЛА сбили над промышленными предприятиями Новокуйбышевска, но ущерба при падении обломков нет.