Атака украинских БПЛА на российские регионы. Главное

В Минобороны РФ уточнили, что атака с украинской стороны осуществлялась беспилотными аппаратами самолетного типа в период с 21:00 до 04:00.
Больше всего дронов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Брянской областью — 32. Над Воронежской областью сбили 22 БПЛА, над Московским регионом — 19. В перечне атакованных украинскими дронами субъектов РФ также Пензенская, Калужская, Белгородская, Липецкая, Самарская, Владимирская, Курская и Ростовская области.
В Москве обломки сбитого дрона рухнули на Каширское шоссе. «Работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Глава Брянской области Александр Богомаз в соцсетях уточнил, что пострадавших и разрушений в результате удара украинских дронов нет. «Все атаки отражены, все цели уничтожены!» — добавил он и выразил благодарность военнослужащим, защищающим Брянскую область и Россию.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram объяснил, что атаке дронов ВСУ подверглись шесть муниципалитетов. Из-за падения частей сбитых БПЛА повреждения зафиксировали в нежилых зданиях, хозяйственных постройках частных домов, на автомобиле. В парке загорелась детская площадка. «В максимально возможные сроки приступим к восстановлению повреждённого имущества», — сообщил Гусев и добавил, что существенных повреждений и пострадавших нет.
В Калужской области над территориями трех муниципалитетов ликвидировали девять БПЛА. По информации губернатора региона Владислава Шапши, пострадавших и разрушений нет.
В Пензенской области ПВО сбили 10 БПЛА. «Жертв и разрушений нет», — сообщил глава региона Олег Мельниченко. Последствий после удара дронами ВСУ не зарегистрировали также во Владимирской и Самарской областях. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что вражеский БПЛА сбили над промышленными предприятиями Новокуйбышевска, но ущерба при падении обломков нет.
Из-за атаки ВСУ в аэропортах Казани, Нижнекамска, Москвы, Самары, Волгограда, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля временно прекращали прием и отправку самолетов. «Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.