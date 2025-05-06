Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он. Позднее Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на город. «Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал он. Мэр отметил, что на месте падения обломков также проводят работы специалисты экстренных служб. В новость были внесены изменения (18:43 мск) — добавлена информация об отражении атаки еще одного беспилотника.