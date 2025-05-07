Собянин: силы ПВО отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву

Накануне он сообщил, что в течение всего дня 6 мая силы ПВО Минобороны отражали атаки вражеских беспилотников. Так, в первые часы прошлых суток было уничтожено 19 БПЛА, летевших на столицу, а вечером того же дня над Московским регионом была отражена атака еще 8 беспилотников.