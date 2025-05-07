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Собянин: силы ПВО отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку семи БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Накануне он сообщил, что в течение всего дня 6 мая силы ПВО Минобороны отражали атаки вражеских беспилотников. Так, в первые часы прошлых суток было уничтожено 19 БПЛА, летевших на столицу, а вечером того же дня над Московским регионом была отражена атака еще 8 беспилотников.