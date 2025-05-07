Свердловским участникам СВО напомнили о выплатах

В фонде отмечают, что при назначении пенсии время участия в специальной военной операции и службы по призыву учитывается в двойном размере при расчете стажа (с коэффициентом 3,6 за год вместо 1,8). Этот период также берется в расчет при назначении страховой пенсии за длительный стаж — на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.