Свердловским участникам СВО напомнили о выплатах

Участники СВО, получившие статус ветеранов, имеют право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Об этом напомнили в отделении Социального фонда России по Свердловской области.
В фонде отмечают, что при назначении пенсии время участия в специальной военной операции и службы по призыву учитывается в двойном размере при расчете стажа (с коэффициентом 3,6 за год вместо 1,8). Этот период также берется в расчет при назначении страховой пенсии за длительный стаж — на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.
Также с 2025 года демобилизованные участники СВО начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах, подведомственных Социальному фонду России. Основные условия для получения направления — статус участника СВО, ветерана боевых действий и увольнение из Вооруженных сил РФ. Подать заявление на получение лечения в реабилитационных центрах можно в любой клиентской службе отделения СФР по Свердловской области и через МФЦ. Решение по заявлению выносится в течение двух рабочих дней.
Право на выплату компенсации для свердловских ветеранов СВО сохраняется только по техническим средствам реабилитации (ТСР), приобретенным до 1 января 2025 года. С 1 января 2025 года можно воспользоваться следующими формами обеспечения ТСР: путем оформления электронного сертификата или в натуральной форме в рамках государственного контракта, заключенного по итогам проведения закупочных процедур.
С 1 января 2025 году подать заявление на замену ранее полученного технического средства реабилитации можно будет заблаговременно: не по истечении сроков пользования ТСР, а за 60 календарных дней (учитывая сроки, необходимые для проведения закупочных процедур на поставку ТСР либо выполнение работ по изготовлению протезов).
Сегодня по электронному сертификату можно приобрести более 300 видов различных изделий серийного производства или изготовленных по индивидуальному заказу. Актуальный перечень средств реабилитации размещен в разделе «Каталог ТСР» на сайте Социального фонда и на портале госуслуг.
Кроме того, Социальный фонд предоставляет участникам спецоперации дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячную денежную компенсацию. Обе выплаты фонд назначает гражданам с инвалидностью в случае военной травмы. Военнослужащим-добровольцам, которые получили статус инвалида, выплачивается государственная пенсия по инвалидности.
Для получения мер поддержки необходимо обратиться в любую клиентскую службу отделения СФР по Свердловской области, МФЦ или на портал «Госуслуги». Если пенсию военнослужащему или его семье выплачивает силовое ведомство (Минобороны, Росгвардия и др.), за ежемесячной денежной компенсацией и ежемесячным пособием на детей следует обращаться в силовое ведомство.
Задать вопросы по услугам для ветеранов СВО можно, позвонив в региональный контакт-центр: