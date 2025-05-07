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Что известно об отражении ночной атаки БПЛА на российские регионы

ВСУ в ночь на среду предприняли масштабную атаку БПЛА на российские регионы. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, в том числе над Москвой было уничтожено девять беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о ситуации.

Отражение атаки

  • Силы ПВО отразили за ночь атаку девяти украинских БПЛА над Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
  • По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
  • Мэр также проинформировал, что средства ПВО Минобороны отражали атаки вражеских беспилотников в течение всего дня 6 мая.
  • В первые часы прошлых суток было уничтожено 19 БПЛА, летевших на столицу, а вечером того же дня над Московским регионом — еще восемь беспилотников.
  • Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО отразили пять атак украинских беспилотников.
  • По словам Миляева, пострадавших нет, ситуация находится на контроле.
  • На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
  • Евраев добавил, что разрушений и пострадавших нет, но на территории региона могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия.
  • По его словам, работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.
  • Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен в Костромской области при попытке атаковать территорию Нейского района.
  • Силы ПВО уничтожили не менее семи БПЛА в четырех муниципалитетах Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
  • Украинский БПЛА сбит над территорией Рославльского округа Смоленской области, заявил губернатор Василий Анохин.
  • Угроза атаки беспилотников также вводилась на территории Тамбовской области, сейчас она отменена.
  • Опасность атаки БПЛА объявлена также на территории Саранска.

Ограничения в аэропортах

  • Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Кирова в 08:30 мск.
  • С 08:00 мск ограничения введены в аэропорту Нижнекамска.
  • Также действуют ограничения в аэропорту Казани.
  • Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возможных вынужденных отменах или объединении некоторых рейсов из-за ограничений в работе аэропорта Шереметьево.
  • Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».
  • В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.