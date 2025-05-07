Что известно об отражении ночной атаки БПЛА на российские регионы

ТАСС собрал основное о ситуации.
Отражение атаки
- Силы ПВО отразили за ночь атаку девяти украинских БПЛА над Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
- Мэр также проинформировал, что средства ПВО Минобороны отражали атаки вражеских беспилотников в течение всего дня 6 мая.
- В первые часы прошлых суток было уничтожено 19 БПЛА, летевших на столицу, а вечером того же дня над Московским регионом — еще восемь беспилотников.
- Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО отразили пять атак украинских беспилотников.
- По словам Миляева, пострадавших нет, ситуация находится на контроле.
- На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
- Евраев добавил, что разрушений и пострадавших нет, но на территории региона могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия.
- По его словам, работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.
- Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен в Костромской области при попытке атаковать территорию Нейского района.
- Силы ПВО уничтожили не менее семи БПЛА в четырех муниципалитетах Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
- Украинский БПЛА сбит над территорией Рославльского округа Смоленской области, заявил губернатор Василий Анохин.
- Угроза атаки беспилотников также вводилась на территории Тамбовской области, сейчас она отменена.
- Опасность атаки БПЛА объявлена также на территории Саранска.
Ограничения в аэропортах
- Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Кирова в 08:30 мск.
- С 08:00 мск ограничения введены в аэропорту Нижнекамска.
- Также действуют ограничения в аэропорту Казани.
- Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возможных вынужденных отменах или объединении некоторых рейсов из-за ограничений в работе аэропорта Шереметьево.
- Временные ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».
- В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.