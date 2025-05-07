Началось объявленное Россией перемирие по случаю 80-летия Победы

С инициативой трехдневного перемирия Владимир Путин выступил 28 апреля. Пресс-служба Кремля выпустила сообщение, в котором говорилось, что в дни 80-летней годовщины Победы российская сторона объявляет перемирие с 00:00 мск с 7 на 8 мая и до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Отмечалось, что решение президента связано с гуманитарными соображениями.
В заявлении также сообщалось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает только долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней. Зеленский добавил, что Украина не дает никаких гарантий безопасности для других стран и их представителей, которые поедут на Парад Победы в Москву.
Кремль после атаки дронов в ночь на 6 мая напомнил позицию России по майскому перемирию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Победы остается в силе, но на любые попытки украинской стороны атаковать будет дан «адекватный ответ». Представитель Кремля также обратил внимание, что Россия до сих пор не слышала от Украины ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к праздничному перемирию.
Представитель МИД России Мария Захарова 6 мая подтвердила, что Москва прекратит боевые действия на Украине на три дня. Она также напомнила о позиции Киева по праздничному перемирию. Зеленский отказался поддерживать инициативу, ссылаясь на то, что условия, выдвинутые Россией, несерьезны. Захарова также рассказала, что во время пасхального перемирия Украина нарушила режим прекращения огня около 5 тысяч раз. А в марте и апреле 136 раз нарушался 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики.
Дональд Трамп высоко оценил предложение Владимира Путина о перемирии накануне 80-летия Победы. В своем выступлении перед журналистами в Белом доме он отметил, что кажущееся не таким большим трехдневное прекращение огня, на самом деле это многое. Американский президент подчеркнул, что майское перемирие — большое достижение по сравнению с ситуацией, которая была при бывшем лидере США Джо Байдене.