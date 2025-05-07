Началось объявленное Россией перемирие по случаю 80-летия Победы

Кремль после атаки дронов в ночь на 6 мая напомнил позицию России по майскому перемирию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Победы остается в силе, но на любые попытки украинской стороны атаковать будет дан «адекватный ответ». Представитель Кремля также обратил внимание, что Россия до сих пор не слышала от Украины ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к праздничному перемирию.