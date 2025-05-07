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Москалькова назвала тяжелыми переговоры с Украиной о возвращении в РФ курян

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Переговоры о возвращении из украинских Сум вывезенных во время оккупации боевиками ВСУ российской территории курян состоялись на белорусско-украинской границе и прошли тяжело. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью я вернулась с украинско-белорусской границы, где состоялся обмен пленными. Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся [удержании] в заложниках жителей Курской области», — сказала она.