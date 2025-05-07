Forbes: российские оптоволоконные БПЛА становятся все большей проблемой для ВСУ

Это уже четвертая система HIMARS стоимостью в 20 млн долларов, уничтоженная русскими. Хотя у украинцев осталось около трех десятков этих РСЗО, количество потерь может возрасти, поскольку российские беспилотники наносят удары все глубже за линию фронта, предупреждает издание.
Американские HIMARS, каждая из которых выпускает шесть 300-килограммовых ракет на расстояние до 90 километров, являются приоритетными целями для российских дронов. Новые беспилотники, действующие по многокилометровому оптоволоконному кабелю миллиметровой толщины, «невосприимчивы к любым помехам», объяснил эксперт в области радиоэлектронной борьбы с позывным «Рой». Поскольку российские войска применяют все больше таких БПЛА, американские HIMARS становятся все уязвимее, особенно при движении по основным дорогам в дневное время, говорится в статье.
Как уточняет Forbes, беспилотником под Часовым Яром управлял Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» (центр был сформирован в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. — Прим. ред.). Согласно статье, в конце февраля специалисты «Рубикона» были переброшены в Курскую область и успешно провели серию разрушительных атак на главную линию снабжения украинского гарнизона в Судже, в самом центре удерживаемого ВСУ выступа. Быстро уничтожив сотни грузовиков с припасами, специалисты «Рубикона» сковали украинские силы и помогли вытеснить их к украинской границе в начале марта.
Выполнив задачу в Курской области, «Рубикон», как предполагает Forbes, перешел к следующей цели: уничтожению HIMARS, полученных Украиной.