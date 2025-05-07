Forbes: российские оптоволоконные БПЛА становятся все большей проблемой для ВСУ

Как уточняет Forbes, беспилотником под Часовым Яром управлял Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» (центр был сформирован в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. — Прим. ред.). Согласно статье, в конце февраля специалисты «Рубикона» были переброшены в Курскую область и успешно провели серию разрушительных атак на главную линию снабжения украинского гарнизона в Судже, в самом центре удерживаемого ВСУ выступа. Быстро уничтожив сотни грузовиков с припасами, специалисты «Рубикона» сковали украинские силы и помогли вытеснить их к украинской границе в начале марта.