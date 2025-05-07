Из-за угрозы атаки беспилотников «Аэрофлот» отменил рейс из Омска

В Омском аэропорту продолжаются массовые задержки рейсов из-за закрытых аэропортов в Москве. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» объявили об отмене нескольких рейсов, в том числе и маршрута Москва — Омск — Москва.
Так, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейса из Шереметьево в Омск, который должен был вылететь в 9:45 по местному времени, а также рейса из Омска в Москву, запланированного на 17:15.
«Пассажирам отменённых рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета», — говорится в официальном заявлении авиакомпании.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании S7 из Омска в Москву (Домодедово) был задержан на сутки. В Омском аэропорту Om1 Омск сообщили, что по решению авиакомпании самолёт не прилетел в Омск.
Задержки рейсов произошли в связи с угрозой атаки беспилотников, из-за чего несколько аэропортов страны, в том числе и столичные, приостановили приём и выпуск воздушных судов.