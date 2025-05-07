Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в сообщении.