Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56178 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24529 орудий полевой артиллерии и минометов, 35127 единиц специальной военной автомобильной техники.