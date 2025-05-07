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Средства ПВО за сутки уничтожили 524 беспилотника

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Авиация и артиллерия поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, средства ПВО уничтожили 524 дрона, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 56178 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24529 орудий полевой артиллерии и минометов, 35127 единиц специальной военной автомобильной техники.