Армия России освободила село в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике.
«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 255 человек. Также ВС РФ уничтожили танк, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» продвинулась в ДНР
Подразделения «Западной» группировки нанесли удар по пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и поселка Ямполь в ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Российские бойцы также ликвидировали: боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по семи бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 320 боевиков, танк, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов.
«Центр» улучшил положение по переднему краю
Бойцы «Центральной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
Украинская сторона потеряла более 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку РСЗО HIMARS и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка ДНР, Червоное и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 225 человек. ВС РФ также уничтожили танк, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Николаевка Херсонской области и Павловка Запорожской области.
«Уничтожены до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по местам запуска БПЛА, военным аэродромам, складам хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 524 БПЛА самолетного типа.