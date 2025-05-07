В Самаре наградили ветеранов Великой отечественной войны и участников СВО

Вручение наград организовали совместно с руководством Самарской губернской думы. Председатель Самарской губернской думы Алексеем Дегтевым вручил благодарственные письма и почетные грамоты представителям разных поколений защитников Родины.
Отдельно отмечается, что встреча героев произошла в День создания Вооружённых сил Российской Федерации, подчёркивая преемственность традиций российских вооруженных сил.
Кроме того, исполнилось 70 лет Владимиру Николаевичу Пронину, кавалер ордена Красного знамени, Красной звезды, медалей «За личное мужество», «За воинскую доблесть», который возглавляет Самарский городской совет ветеранов.