Собянин сообщил об отражении новой атаки БПЛА на Москву

Атаки украинских дронов на российские регионы активизировались в последние дни. Накануне за сутки были сбиты около 30 беспилотников, направлявшихся к Москве. Сегодня, 7 мая, без учета последних двух дронов, средства ПВО уничтожили девять беспилотников на подлете к Москве — атаки произошли поздно ночью.