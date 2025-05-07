Собянин сообщил об отражении новой атаки БПЛА на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил в 17:09 мск, второго — в 17:52. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Атаки украинских дронов на российские регионы активизировались в последние дни. Накануне за сутки были сбиты около 30 беспилотников, направлявшихся к Москве. Сегодня, 7 мая, без учета последних двух дронов, средства ПВО уничтожили девять беспилотников на подлете к Москве — атаки произошли поздно ночью.
На этом фоне была приостановлена работа подмосковного аэропорта Жуковский — воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Аналогичные ограничения введены в аэропорту Калуги, Иваново и Ярославля.
Одна из самых массированных атак беспилотников за последнее время произошла в ночь на 6 мая. Тогда, по информации Минобороны, над российскими регионами были сбиты 105 дронов. В ту ночь работу приостановили сразу 13 аэропортов, включая столичные Домодедово, Шереметьево и Внуково.