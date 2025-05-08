Бабенков: На Кубани 17 домов повреждены обломками сбитых ракет

На Кубани 17 жилых домов повреждены в результате падения обломков двух украинских ракет вечером среды 7 мая. Об этом информировал глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Речь идет о 16 частных жилищах и одном многоквартирном доме, уточнил чиновник.
«В районе ст. Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — написал Бабенков в Telegram-канале.
Зафиксированы повреждения остекления и фасадных элементов, добавил Бабенков.
Тем временем атаку беспилотников отразили в Нижегородской области 7 мая.
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении вражеских БПЛА на подлете к Москве.
Ранее пресс-служба Минобороны информировала, что российские ПВО сбили 524 украинских беспилотника за сутки.