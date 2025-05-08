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Бабенков: На Кубани 17 домов повреждены обломками сбитых ракет

Обломки двух ракет ВСУ нанесли незначительный ущерб жилым домам в Темрюкском районе.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани 17 жилых домов повреждены в результате падения обломков двух украинских ракет вечером среды 7 мая. Об этом информировал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Речь идет о 16 частных жилищах и одном многоквартирном доме, уточнил чиновник.

«В районе ст. Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — написал Бабенков в Telegram-канале.

Зафиксированы повреждения остекления и фасадных элементов, добавил Бабенков.

Тем временем атаку беспилотников отразили в Нижегородской области 7 мая.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении вражеских БПЛА на подлете к Москве.

Ранее пресс-служба Минобороны информировала, что российские ПВО сбили 524 украинских беспилотника за сутки.