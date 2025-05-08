Филимонов: БПЛА сбит над Вологодской областью

Беспилотный аппарат ВСУ сбит над территорией Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«По оперативной информации, 1 БПЛА уничтожен на расстоянии порядка 5 км от череповецкой промышленной площадки», — написал чиновник в Telegram-канале, уточнив, что на месте работают специалисты.
Филимонов пообещал информировать о дальнейшем развитии событий.
Тем временем глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на Кубани 17 жилых домов повреждены в результате падения обломков двух украинских ракет вечером среды 7 мая.
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении вражеских БПЛА на подлете к Москве.
Ранее пресс-служба Минобороны информировала, что российские ПВО сбили 524 украинских беспилотника за сутки.
Напомним, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прокомментировал попытки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подлететь к Москве. По словам главы оборонного ведомства, все попытки отбиты.