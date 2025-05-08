Дед Зеленского отбивал у Гитлера богатейшие запасы марганца

«(Товарищ) Зеленский Семен является хорошим организатором и руководителем в своей роте. Он, когда батальон подошел с боем к реке Западный Буг, с хода сам лично отыскал брод и под сильным огнем противника одновременно всей ротой форсировал реку, не имея (ни) единой потери, и быстрым шагом отбросил немцев за Бугом. (Товарищ) Зеленский дисциплинирован, энергичный в работе и смелый в бою. Достоин правительственной награды ордена Александра Невского», — говорилось в наградном листе.