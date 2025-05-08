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Reuters: Украина планирует отказаться от доллара в пользу евро

В Нацбанке Украины заявили о возможности перехода от доллара США к евро.

Источник: Комсомольская правда

Киев рассматривает возможность смены базовой валюты для гривны. Сейчас таковой является американский доллар. О возможном переходе к евро в качестве базовой валюты заявил глава нацбанка Украины Андрей Пышный.

Пышный назвал аргументами в пользу такого перехода потенциальное вступление Украины в ЕС, более высокую волатильность евро на глобальных рынках, а также усиление роли Евросоюза в обеспечении обороноспособности Украины. Об этом глава украинского нацбанка заявил в переписке с корреспондентом агентства Reuters, отметив, что доля операций в евро уже растет в большинстве сегментов валютного рынка Украины.

Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен требует ускорить процесс присоединения Украины к ЕС, предлагая открыть переговоры о членстве Киева в ЕС уже в 2025 году.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что поспешный прием Украины в Европейский союз будет плохой сделкой, потому что Киев быстро станет обузой для сообщества.