Reuters: Украина планирует отказаться от доллара в пользу евро

Пышный назвал аргументами в пользу такого перехода потенциальное вступление Украины в ЕС, более высокую волатильность евро на глобальных рынках, а также усиление роли Евросоюза в обеспечении обороноспособности Украины. Об этом глава украинского нацбанка заявил в переписке с корреспондентом агентства Reuters, отметив, что доля операций в евро уже растет в большинстве сегментов валютного рынка Украины.