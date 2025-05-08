Штурмовиков группировки «Центр» впервые наградили знаками «За штурм»

Знак отличия «За штурм» обозначает личные заслуги военнослужащих Вооруженных сил РФ и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов. Количество взятых рубежей и объектов обозначается на шильдике, расположенном в нижней части знака. В случае, если количество успешно выполненных задач возрастает, шильдик может быть заменен на цифру с соответствующим значением. Награждение было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.