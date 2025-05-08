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Штурмовиков группировки «Центр» впервые наградили знаками «За штурм»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащих штурмовых подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» впервые наградили квалификационными знаками «За штурм» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Это особый знак отличия, который именно для штурмовых подразделений был разработан и утвержден. Вы достойно себя проявили при освобождении населенных пунктов, я вас искренне поздравляю!» — привели в ведомстве слова заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Кирилла Кулакова, сказанные им в ходе награждения.

Знак отличия «За штурм» обозначает личные заслуги военнослужащих Вооруженных сил РФ и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов. Количество взятых рубежей и объектов обозначается на шильдике, расположенном в нижней части знака. В случае, если количество успешно выполненных задач возрастает, шильдик может быть заменен на цифру с соответствующим значением. Награждение было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.