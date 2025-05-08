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Мотострелки поздравили с Днем Победы ветеранов войны в Курской области

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск «Север» поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В честь 80-летия с окончания Великой Отечественной войны военнослужащие 18-й гвардейской Инстербургской ордена Суворова II степени Краснознаменной мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Курской области. В рамках мероприятий военнослужащие вручили ветеранам цветы, грамоты, а также подарки», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время военнослужащие продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения специальной военной операции.