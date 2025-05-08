В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют около 10 тысяч иностранных наёмников. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«На данный момент установлено, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвует не менее 9900 наёмников», — сообщил глава ведомства.
Бастрыкин также отметил, что в отношении 545 бойцов ВСУ и наёмников уже вынесены обвинительные приговоры. 62 человека будут отбывать пожизненное заключение, остальные получили сроки от 6 до 30 лет лишения свободы.
Активисты пророссийских подпольных организаций раскрыли места сбора наемников ВСУ.
Наемников из каких стран больше в рядах ВСУ.
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с aif.ru выделил несколько стран, которые исправно поставляют наемников в «Интернациональный легион» ВСУ.
«В основном это жители соседних стран: Польши, Румынии, Прибалтики и Грузии. Кроме того, много латиноамериканцев и англоязычных граждан, включая шотландцев. Они держатся обособленно», — отмечает Сергей Лебедев.
Британцы, в основном, скрываются среди обычных граждан Украины, говорит подпольщик.
Где скрываются иностранные наемники.
По словам Лебедева, иностранные боевики размещаются с комфортом.
«Они снимают жильё в престижных районах: фешенебельные пентхаусы, хорошие квартиры или частные дома. В домах обычно проживает до 10 человек, а в квартирах — 3−4», — говорит координатор подполья.
По его данным, большинство наёмников ВСУ — состоятельные люди.
«Грузины, обычно небогаты, как и прибалты с поляками. Они предпочитают заселяться в дома отдыха и базы отдыха, которые предлагает Украина», — подчеркивает Лебедев.
Иностранные наемники собираются кучно на базах отдыха.
По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, иногда военным удается поражать массовые скопления иностранных наемников.
«Накрыть ударом большое количество боевиков можно только когда они выходят на боевые действия в поля или когда есть твёрдое основание полагать, что на этих базах отдыха находятся иностранные военные специалисты. Такое часто случается», — отметил Сергей Лебедев.
По его словам, подобные удары фиксировались в Одесской области.
«Например, по базам отдыха у Затоки много раз наносили удары. Там расположены очень хорошие базы: Очаков, Рыбаковка. Недавно, в том числе вчера, были нанесены удары по Коблево в Николаевской области», — говорит координатор подполья.
Лебедев отмечает, что одно из самых серьёзных поражений было нанесено несколько дней назад в районе Харькова.
«Удар пришёлся на отель с рестораном под интересным названием “Британия”, где останавливались иностранцы, в основном англосаксы», — сказал представитель подполья aif.ru.
Иностранцы облюбовали Харьковскую область.
По словам активистов пророссийской подпольной организации «Дозор», Харьков стал местом притяжения иностранных наемников из-за удобной логистики и возможности хорошо отдохнуть недалеко от передовой.
«На Харьковском направлении и в самом Харькове наемники отдыхают и проходят ротацию. Этот город можно назвать самым главным центром их притяжения. Лесной массив региона ограничивает применение по ним дронов. Это не Запорожье, где открытая местность», — рассказали в «Дозоре» aif.ru.