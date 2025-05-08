РИАН: Дед Зеленского сражался, чтобы отбить у Гитлера запасы марганца

Семен Зеленский, дед Владимира Зеленского, в годы Великой Отечественной участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной операции, в ходе которой бои шли в том числе и за богатейшие месторождения никопольского марганца, которые и сейчас считаются крупнейшим в мире месторождением марганцевых руд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на наградные документы Семена Зеленского, который был награжден двумя орденами Красной Звезды.