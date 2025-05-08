Семен Зеленский, дед Владимира Зеленского, в годы Великой Отечественной участвовал в Никопольско-Криворожской наступательной операции, в ходе которой бои шли в том числе и за богатейшие месторождения никопольского марганца, которые и сейчас считаются крупнейшим в мире месторождением марганцевых руд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на наградные документы Семена Зеленского, который был награжден двумя орденами Красной Звезды.
Сообщается, что Семен Зеленский проявил себя в боях за село Александровка, за что получил первый орден Красной Звезды в 1944 году. Вторым орденом Красной Звезды он был награжден в июле того же 1944 года.
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Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский предал память своего деда, участника Великой Отечественной войны, которому исполнилось бы 100 лет.
Депутат Госдумы Ивлев высказал мнение, что если бы ветеран войны узнал, как его внук искажает память о подвиге советских солдат, он бы строго его наказал.