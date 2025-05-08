Марочко: Киев готовит кадровый резерв ВСУ из несовершеннолетних школьников

«Таким образом, украинское командование преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия», — сказал Марочко, добавив, что в обучении школьников участвуют западные инструкторы, которые проводят его по стандартам НАТО.