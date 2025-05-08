Марочко: Киев готовит кадровый резерв ВСУ из несовершеннолетних школьников

Украина начала подготовку кадрового резерва ВСУ из несовершеннолетних школьников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По словам Марочко, это происходит на полигоне в Ровненской области, где мобилизованные проходит боевое слаживание и обучение, а подростки — так называемые патриотические сборы.
«Таким образом, украинское командование преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия», — сказал Марочко, добавив, что в обучении школьников участвуют западные инструкторы, которые проводят его по стандартам НАТО.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский допустил такое развитие событий, при котором возраст мобилизации на Украине может быть снижен до 15 лет.
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