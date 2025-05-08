Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР

Как было установлено в суде, с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур. В конце 2017 года Гаррет уехал домой, а в феврале 2022 года прибыл повторно на территорию Украины, вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года. За указанные действия он получил материальное вознаграждение на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.