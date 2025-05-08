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Белоусов заявил о готовности уничтожить все беспилотники ВСУ в праздники

Глава Минобороны Андрей Белоусов выразил уверенность, что Россия сможет уничтожить все украинские БПЛА в праздничные дни. Фрагмент беседы с министром опубликовал в Telegram журналист Александр Юнашев.

Источник: РИА "Новости"

Он спросил у господина Белоусова, много ли беспилотников будет лететь в сторону Москвы в ближайшие дни и смогут ли вооруженные силы «отбиться от них» к параду на 9 Мая. «Без всякого сомнения. Уже отбились», — ответил министр обороны.

С 00:00 по мск 8 мая в зоне боевых действий вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вчера, 7 мая, силы ПВО в течение суток уничтожили 524 украинских беспилотника, что стало рекордом.