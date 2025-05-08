Белоусов заявил о готовности уничтожить все беспилотники ВСУ в праздники

Он спросил у господина Белоусова, много ли беспилотников будет лететь в сторону Москвы в ближайшие дни и смогут ли вооруженные силы «отбиться от них» к параду на 9 Мая. «Без всякого сомнения. Уже отбились», — ответил министр обороны.