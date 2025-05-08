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Алексей Текслер передал на СВО партию дронов и другу технику

Шестую партию техники передал губернатор Челябинской области военнослужащим 19-го танкового полка.

Источник: ПУЛ74/t.me

Танковые батальоны «Южный Урал» (19-ый танковый полк) получат новую партию современной техники — 13 квадрокоптеров, усилители сигнала, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и др. Уже шестую партию помощи передал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как рассказал губернатор, два батальона в составе полка сформированы из южноуральцев, и область не в первый раз передает помощь по запросу. Алексей Текслер попросил командира взвода обеспечения танкового батальона Андрея Мелкозерова передать бойцам благодарности и поздравления с 80-летием Победы.