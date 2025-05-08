Алексей Текслер передал на СВО партию дронов и другу технику

Как рассказал губернатор, два батальона в составе полка сформированы из южноуральцев, и область не в первый раз передает помощь по запросу. Алексей Текслер попросил командира взвода обеспечения танкового батальона Андрея Мелкозерова передать бойцам благодарности и поздравления с 80-летием Победы.