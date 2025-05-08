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Нижегородский аэропорт вводил ограничения на прием и выпуск самолетов 8 мая

Они действовали менее двух часов.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов снова вводился в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом 8 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиаузел столицы ПФО принял соответствующую меру для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали сегодня менее двух часов: с 04:30 до 06:03.

Напомним, что с вечера 6 мая пассажиры нижегородской воздушной гавани столкнулись с массовой задержкой и отменой рейсов из-за аналогичного запрета. Чтобы проверить, соблюдаются ли права людей, находящихся в аэропорту, сотрудники транспортной прокуратуры организовали мобильную приемную. Длительные ограничения сняли только 7 мая почти в 11:00.