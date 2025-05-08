В Краснодарском крае 17 домов пострадали во время ракетной атаки

При крушении обломков сбитых ракет было повреждено остекление домов. Также пострадали фасадные элементы построек. Гражданам, чьи дома пострадали, сейчас оказывают необходимую помощь.



Ранее «Новая Кубань» писала, что за сутки над Россией было сбито 524 БПЛА. Также российские военные перехватили 5 управляемых ракет «Нептун», 6 авиабомб, 2 снаряда системы HIMARS. В связи с этим в течение дня в нескольких российских городах временно закрывались аэропорты.