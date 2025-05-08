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В Краснодарском крае 17 домов пострадали во время ракетной атаки

Минувшим вечером в станице Тамань при ракетной атаке пострадали более 10 домов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Источник: Фёдор Бабенков | Темрюкский район — Telegram

«На место оперативно прибыли специальные службы, в данный момент осуществляется актирование ущерба, нанесенного 16 частным и 1 многоквартирному дому», — говорится в сообщении.

При крушении обломков сбитых ракет было повреждено остекление домов. Также пострадали фасадные элементы построек. Гражданам, чьи дома пострадали, сейчас оказывают необходимую помощь.

Ранее «Новая Кубань» писала, что за сутки над Россией было сбито 524 БПЛА. Также российские военные перехватили 5 управляемых ракет «Нептун», 6 авиабомб, 2 снаряда системы HIMARS. В связи с этим в течение дня в нескольких российских городах временно закрывались аэропорты.