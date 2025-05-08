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ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу РФ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.