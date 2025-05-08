Севастополь простился с героем спецоперации

В 2015 году, после окончания срока контракта, Виктор Игоревич вместе с семьей переехал в Севастополь и несколько лет проработал в Балаклавском рудоуправлении. В 2024 году Виктор Романков принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений. Герой погиб при выполнении боевых задач на Луганском направлении.