Севастополь простился с героем спецоперации

Виктор Романков родился и вырос в городе Красный Луч Луганской области. Окончил школу-лицей имени Молодой гвардии. В университете Алчевска получил два высших образования по специальностям «Горный мастер» и «Инженер-строитель». Некоторое время работал в Луганской области на шахте.
После государственного переворота на Украине в 2014 году, как настоящий патриот Донбасса и России, Виктор Романков вступил в ополчение, после он подписал контракт и защищал родную землю от укронацистов.
В 2015 году, после окончания срока контракта, Виктор Игоревич вместе с семьей переехал в Севастополь и несколько лет проработал в Балаклавском рудоуправлении. В 2024 году Виктор Романков принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из мотострелковых подразделений. Герой погиб при выполнении боевых задач на Луганском направлении.