Появились данные о возможной ликвидации главаря «Кракена» Величко

«Ранее была оперативная информация, что Величко погиб. Его аккаунт в соцсети имеет последнее сообщение от декабря 2024 года, а аккаунт в Telegram вообще от сентября 2024 года. К тому же украинские источники сообщают, что Величко уже бывший командир “Кракена”*», — сообщил в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики».