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Появились данные о возможной ликвидации главаря «Кракена» Величко

Украинский боевик мог быть уничтожен ещё в 2024 году.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь украинского спецподразделения ГУР «Кракен»* Сергей Величко** мог быть ликвидирован в зоне СВО. Об этом рассказал в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики», собирающего информацию о наемниках и боевиках ВСУ.

«Ранее была оперативная информация, что Величко погиб. Его аккаунт в соцсети имеет последнее сообщение от декабря 2024 года, а аккаунт в Telegram вообще от сентября 2024 года. К тому же украинские источники сообщают, что Величко уже бывший командир “Кракена”*», — сообщил в комментарии aif.ru руководитель проекта «Хроники геополитики».

Сергей «Чили» Величко** (на фото справа) находится в списке самых разыскиваемых МВД РФ преступников. В марте 2022 года была обнародована видеозапись, на которой он стрелял по коленям солдат, которые были связаны и привезены на молочную ферму в селе Малая Рогань.

Кадры издевательств вызвали возмущение у представителей ООН и США. Боевику пришлось записать видеообращение, в котором он признавал вину, но делал это с явной неохотой.

Вместе с Величко в розыскной базе МВД РФ указан ещё один сооснователь «Кракена»* — Константин Немичев**. Ранее в проекте «Хроники геополитики» сообщали, что он может находиться в Сумской области.

МВД России объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая поможет задержать преступников.

«Кракен»* — украинское отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

*-террористическая организация, запрещенная в России.

**-внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.