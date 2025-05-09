Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области женщина пострадала из-за атаки беспилотника ВСУ

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал село Будки Глушковского района Курской области, в результате чего ранение получила 58-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки. Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал село Будки Глушковского района. В результате удара ранена 58-летняя женщина, ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение», — сообщил Хинштейн.

Он уточнил, что пострадавшей на месте оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, ее доставят в больницу. «Вновь обращаюсь ко всем жителям региона. ВСУ в агонии продолжают атаковать нашу территорию, пытаются разрушить инфраструктуру и ранить мирных жителей. Пожалуйста, будьте крайне внимательны и не пренебрегайте мерами безопасности», — обратился к жителям региона Хинштейн.