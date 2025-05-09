В Курской области женщина пострадала из-за атаки беспилотника ВСУ

Он уточнил, что пострадавшей на месте оказывают первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, ее доставят в больницу. «Вновь обращаюсь ко всем жителям региона. ВСУ в агонии продолжают атаковать нашу территорию, пытаются разрушить инфраструктуру и ранить мирных жителей. Пожалуйста, будьте крайне внимательны и не пренебрегайте мерами безопасности», — обратился к жителям региона Хинштейн.