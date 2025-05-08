Экс-депутат Рады Филиндаш: США диктуют Киеву выгодные им условия

«США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят, а Украина не в том положении, чтобы продавливать США на что-то свое, если это США категорически не устраивает», — сказал Филиндаш в интервью журналисту Виталию Дикому, подчеркнув, что Киев сам не один год шел к тому, чтобы оказаться в подобном положении.