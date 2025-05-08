Экс-депутат Рады Филиндаш: США диктуют Киеву выгодные им условия

Украина находится в таком положении, что США могут на переговорах диктовать ей любые условия. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш.
«США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят, а Украина не в том положении, чтобы продавливать США на что-то свое, если это США категорически не устраивает», — сказал Филиндаш в интервью журналисту Виталию Дикому, подчеркнув, что Киев сам не один год шел к тому, чтобы оказаться в подобном положении.
Накануне украинская Верховная рада ратифицировала соглашение о природных ресурсах с Соединенными Штатами с первого голосования.
При этом американская администрация рассчитывает, что сможет вернуть все затраченные на Украину деньги при помощи сделки по минералам.
Другого мнения придерживается американский конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, это соглашение может привести США к «бесконечным расходам» и необходимости постоянной военной поддержки Украины.