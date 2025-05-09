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В США вынуждены признать плачевную для ВСУ ситуацию на поле боя: россияне побеждают

Вэнс: Ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты фактически признали перевес на поле боя в украинском конфликте в пользу России. Это следует из слов вице-президента США Джея Ди Вэнса.

«Дела в последние несколько месяцев идут для украинцев не так уж хорошо», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что российские военные побеждают в боевых действиях «на земле».

Накануне Вэнс заявил, что Москве и Киеву нужны прямые контакты для решения украинского конфликта, подчеркнув, что следующий шаг в мирном решении кризисной ситуации должны сделать обе стороны.

При этом он заявил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы стороны сблизились и вышли на прямой диалог друг с другом.

В то же время президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова поинтриговал мировую общественность загадочными заявлениями об Украине. На этот раз глава Белого дома заявил, что украинское урегулирование дошло до точки принятия решений. И ничего радостного он в этом не видит.