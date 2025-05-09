В США вынуждены признать плачевную для ВСУ ситуацию на поле боя: россияне побеждают

В то же время президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова поинтриговал мировую общественность загадочными заявлениями об Украине. На этот раз глава Белого дома заявил, что украинское урегулирование дошло до точки принятия решений. И ничего радостного он в этом не видит.