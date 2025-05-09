Военные «Севера» получили на День Победы открытки от курских школьников

Военный подчеркнул важность сохранения истории, добавив, что каждый человек должен оставить в жизни след. «Служить Родине, я думаю, это мое призвание. И я горжусь тем, что я родился в России и защищаю свою Родину. Думаю, я тоже оставлю за собой какую-то запятую, точку или восклицательный знак», — сказал он.