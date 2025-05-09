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Военные «Севера» получили на День Победы открытки от курских школьников

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Учащиеся школ Курска поздравили военнослужащих группировки войск «Север» с Днем Победы самодельными открытками, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск “Север” в честь Дня Победы получили самодельные поздравительные открытки и письма от учащихся курских общеобразовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Заместитель командира роты с позывным Француз на видео, предоставленном Минобороны, отметил, что детские письма заставляют бойцов почувствовать теплоту дома. «Это поднимает боевой дух. И что еще может быть дороже на фронте, чем мысли о детях?» — сказал он.

Военнослужащий рассказал о своем прадеде, который ушел на фронт в 1941 году в 22 года в 516-й зенитно-артиллерийский полк. В 1944 году под Вильнюсом он получил медаль «За отвагу» за пять сбитых самолетов. Информацию о его подвиге Француз нашел на сайте общероссийского движения «Бессмертный полк».

Военный подчеркнул важность сохранения истории, добавив, что каждый человек должен оставить в жизни след. «Служить Родине, я думаю, это мое призвание. И я горжусь тем, что я родился в России и защищаю свою Родину. Думаю, я тоже оставлю за собой какую-то запятую, точку или восклицательный знак», — сказал он.