Военные отряда «Барс» получили госнаграды в Херсонской области

Офицер Генштаба поздравил добровольцев с 80-й годовщиной Великой Победы, поблагодарил их за эффективную боевую работу в зоне спецоперации и пожелал здоровья и успешного выполнения поставленных задач. Государственных и ведомственных наград (в числе которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу») были удостоены несколько десятков военнослужащих. В ведомстве уточнили, что после награждения добровольцы вернулись к выполнению боевых задач.