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Военные отряда «Барс» получили госнаграды в Херсонской области

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Добровольцы отряда «Барс» группировки войск «Днепр» награждены государственными наградами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда “Барс-33” группировки войск “Днепр” в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Офицер Генштаба поздравил добровольцев с 80-й годовщиной Великой Победы, поблагодарил их за эффективную боевую работу в зоне спецоперации и пожелал здоровья и успешного выполнения поставленных задач. Государственных и ведомственных наград (в числе которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу») были удостоены несколько десятков военнослужащих. В ведомстве уточнили, что после награждения добровольцы вернулись к выполнению боевых задач.