Digi24: Кандидат в президенты Румынии хочет компенсаций от Украины за Patriot

Румынский политик Джордже Симион потребовал от Украины компенсацию за ранее переданную ей систему противовоздушной обороны Patriot и иные расходы, которые, по его словам, румынские налогоплательщики оплатили «из своего кармана».
«Мы не знаем, что эта компенсация будет означать, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах», — сказал политик изданию Digi24, добавив, что Румыния больше не намерена оказывать безвозмездную помощь другим странам.
Напомним, Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. Он является лидером националистического Альянса за объединение румын.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила о выделении Украине 1 млрд евро на производство оружия.
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Тем временем министр обороны США Пит Хегсет дал устный приказ об отмене поставок оружия ВСУ. Эта информация застала врасплох не только Украину и Польшу, но и сам Белый дом.