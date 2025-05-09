На Украине утром 9 мая лидируют запросы, связанные с Днём Победы

На Украине утром 9 мая наблюдается повышенный интерес к информации, связанной с Днём Победы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Пользователи активно ищут открытки и поздравления с этим праздником, а также трансляции с парада Победы в Москве.
Напомним, что на Украине День Победы был перенесён на 8 мая, сам праздник теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов, а 9 мая украинскими властями было решено отмечать День Европы.
Однако многие украинцы продолжают отмечать праздник 9 мая. Ранее KP.RU рассказывал, что после решения бывшего комика Зеленского назначить День памяти и победы над нацизмом на 8 мая, на него обрушились с критикой даже граждане его страны.
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