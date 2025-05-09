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Москалькова: участники СВО продолжают традиции своих предков

Как отметила уполномоченный по правам человека, бойцы ВС РФ успешно борются с неонацизмом во имя сохранения мира.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Воины — участники спецоперации продолжают славные традиции отцов и дедов, успешно борются с неонацизмом во имя сохранения мира, счастливой жизни для наших детей. Об этом в своем поздравлении заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Поздравительное сообщение опубликовано в Telegram-канале омбудсмена.

«Сегодня мы вместе отмечаем 80-летие со дня окончания самой страшной войны в истории человечества. Каждый год, слушая залпы праздничного салюта, мы испытываем глубокую благодарность к тем, кто отстоял нашу свободу и независимость. Особенно хочется почтить память героев, чья доблесть и самоотверженность стали примером истинного мужества для всех последующих поколений», — написала Москалькова.

«Наши воины — участники СВО продолжают славные традиции отцов и дедов, успешно борются с неонацизмом во имя сохранения мира, счастливой жизни для наших детей. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, мира и благополучия», — добавила она.