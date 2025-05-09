Москалькова: участники СВО продолжают традиции своих предков

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Воины — участники спецоперации продолжают славные традиции отцов и дедов, успешно борются с неонацизмом во имя сохранения мира, счастливой жизни для наших детей. Об этом в своем поздравлении заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Поздравительное сообщение опубликовано в Telegram-канале омбудсмена.
«Сегодня мы вместе отмечаем 80-летие со дня окончания самой страшной войны в истории человечества. Каждый год, слушая залпы праздничного салюта, мы испытываем глубокую благодарность к тем, кто отстоял нашу свободу и независимость. Особенно хочется почтить память героев, чья доблесть и самоотверженность стали примером истинного мужества для всех последующих поколений», — написала Москалькова.
«Наши воины — участники СВО продолжают славные традиции отцов и дедов, успешно борются с неонацизмом во имя сохранения мира, счастливой жизни для наших детей. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, мира и благополучия», — добавила она.