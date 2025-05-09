Москалькова: участники СВО продолжают традиции своих предков

«Сегодня мы вместе отмечаем 80-летие со дня окончания самой страшной войны в истории человечества. Каждый год, слушая залпы праздничного салюта, мы испытываем глубокую благодарность к тем, кто отстоял нашу свободу и независимость. Особенно хочется почтить память героев, чья доблесть и самоотверженность стали примером истинного мужества для всех последующих поколений», — написала Москалькова.