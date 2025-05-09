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Силы ПВО ВС России сбили за неделю 1615 дронов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили за неделю 1615 дронов ВСУ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Об этом сообщается в сводке ведомства.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, девять управляемых ракет большой дальности “Нептун”, а также 1615 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в районе станицы Тамань Краснодарского края системами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего был нанесён незначительный ущерб 17 домам.