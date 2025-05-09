МО России: до перемирия нанесено шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

«До начала действия перемирия с 3 по 8 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — указывается в сводке ведомства.
Уточняется, что в результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские оккупанты продолжают атаки, несмотря на объявленное российской стороной перемирие.