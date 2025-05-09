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В Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА 9 мая

Опасность атаки беспилотников сняли в Самарской области спустя четыре часа.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Предупреждение действовало около четырех часов. Недавно МЧС России сообщило, что угроза снята.

Опасность атаки БПЛА объявили в регионе утром в пятницу, 9 мая 2025 года. Насколько известно, аэропорт Курумоч в это время работал в штатном режиме. Никаких ограничений на вылет и прилет самолетов не вводили.

Напомним, в Самарской области уже неоднократно объявляли угрозу атаки БПЛА. Одно из таких предупреждений МЧС разослало 6 мая 2025 года. В этот день над Новокуйбышевском сбили три беспилотника. Обошлось без серьезных последствий. Как сообщил тогда губернатор Вячеслав Федорищев, в результате падения обломков никто не пострадал.