В Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА 9 мая

Напомним, в Самарской области уже неоднократно объявляли угрозу атаки БПЛА. Одно из таких предупреждений МЧС разослало 6 мая 2025 года. В этот день над Новокуйбышевском сбили три беспилотника. Обошлось без серьезных последствий. Как сообщил тогда губернатор Вячеслав Федорищев, в результате падения обломков никто не пострадал.