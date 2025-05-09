Двое бойца СВО из Новосибирска приняли участие в Параде Победы в Москве

По Красной площади вместе с другими родами и видами войск прошли Герой России капитан Данияр Джартанов и кавалер ордена Мужества майор Алексей Пилипенко. Оба бойца участвуют в специальной военной операции на Донбассе.
«Каждый раз смотрю на парады Победы и понимаю, что это прекрасное мероприятие, которое формирует чувство гордости у молодежи», — пишут пользователи сети.
«В этом году парады победы прошли на высоком уровне, особенно порадовало то, что в них приняли участие молодые люди. Это вызывает гордость и патриотизм у молодежи», — добавляют другие.
«Горжусь сибиряками», — резюмируют третьи.