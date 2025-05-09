Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое бойца СВО из Новосибирска приняли участие в Параде Победы в Москве

Сибирякам выпала честь нести знамёна на параде в честь 80-летия Великой Победы.

По Красной площади вместе с другими родами и видами войск прошли Герой России капитан Данияр Джартанов и кавалер ордена Мужества майор Алексей Пилипенко. Оба бойца участвуют в специальной военной операции на Донбассе.

«Каждый раз смотрю на парады Победы и понимаю, что это прекрасное мероприятие, которое формирует чувство гордости у молодежи», — пишут пользователи сети.

«В этом году парады победы прошли на высоком уровне, особенно порадовало то, что в них приняли участие молодые люди. Это вызывает гордость и патриотизм у молодежи», — добавляют другие.

«Горжусь сибиряками», — резюмируют третьи.