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Аэропорт Нижнекамска восстановил работу

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 14:00 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт был закрыт с 7:50.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных суден.

Ранее в аэропорту Бугульмы сняли все ограничения, которые действовали с 8:00.