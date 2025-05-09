Аэропорт Нижнекамска восстановил работу

Аэропорт был закрыт с 7:50.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных суден.
Ранее в аэропорту Бугульмы сняли все ограничения, которые действовали с 8:00.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 14:00 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт был закрыт с 7:50.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных суден.
Ранее в аэропорту Бугульмы сняли все ограничения, которые действовали с 8:00.